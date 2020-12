Ex Milan – Balotelli, ufficiale il trasferimento al Monza

Balotelli ha firmato il nuovo contratto con il Monza, che ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio. L’ex Milan ripartirà dalla Serie B.

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante classe 1990 oggi ha superato le visite mediche e ha poi firmato il contratto che lo legherà al club brianzolo fino a giugno 2021.

L’ex giocatore di Inter e Milan era rimasto svincolato dopo l’esperienza della scorsa stagione al Brescia. Nonostante le tante voci su suoi trasferimenti all’estero, in particolare in Brasile, alla fine ha deciso di rimanere in Italia. Ripartirà dalla Serie B, dove Adriano Galliani e Silvio Berlusconi hanno deciso di dargli una chance.

Balotelli a Monza ritroverà anche Kevin-Prince Boateng, altro ex rossonero che ha accettato di giocare nel campionato cadetto. In panchina trova Cristian Brocchi, che lo ha allenato a Milanello nell’ultima parte della stagione 2015/2016.

L’accordo tra l’attaccante e il Monza dovrebbe prevedere un ingaggio da circa 500 mila euro di base fissa a cui aggiungere bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.