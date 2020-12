Milan, altro segnale: niente riposo, squadra a Milanello

Il Milan non si riposa affatto. La squadra di Stefano Pioli è pronta a lavorare ancora una volta sul campo nonostante sia lunedì.

Non si ferma affatto questo Milan. Sia in campionato, con risultati sempre eccellenti e zero sconfitte, sia nella volontà di lavorare e migliorarsi.

Lo rivela anche la redazione di Sky Sport, che poco fa ha raccontato come la squadra di Stefano Pioli sia anche oggi in campo per allenarsi, nonostante il giorno di riposo.

Leggi anche > Milan, affare Szoboszlai: spunta una novità

Pare infatti che Pioli avesse concesso una giornata di pausa, dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria. Ma parte della sua rosa è giunta a Milanello per allenarsi.

Lavoro di scarico per i calciatori che hanno spontaneamente deciso di recarsi presso il centro sportivo e rinunciare alle 24 ore di piena libertà.

Inoltre presenti anche alcuni calciatori infortunati, assenti nella trasferta di Genova. In particolare Ismael Bennacer ha svolto le terapie di rito. Possibile che salti per precauzione la gara contro lo Sparta Praga di giovedì, per poi tornare disponibile per Milan-Parma.