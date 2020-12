Milik al Milan come vice Ibrahimovic? | Le quote dei bookmakers

Milik è sul mercato ormai da un pezzo e piace a tante big d’Europa. Il Milan valuta l’affare. Vediamo quali le quote dei bookmakers per l’acquisto del polacco.

Maldini e Massara stanno valutando l’acquisto di un terzo attaccante a gennaio. Ormai le voci sul vice-Ibra si fanno sempre più insistenti e la società rossonera sta valutando diversi profili che potrebbero essere all’altezza. Sostituire Ibra non è un compito per nulla facile e Colombo ha ancora troppa inesperienza per farlo.

Leao e Rebic quando sono stati richiamati a fare la prima punta hanno fatto bene. Ma per ambire a diventare una squadra competitiva in Europa è necessario un centravanti puro. Tanti i possibili nomi, è forte quello di Arkadiusz Milik. Il polacco è un’ottima opzione, sia in termini tecnici che economici. Gli rimangono sei mesi di contratto con una squadra che lo tiene ormai in tribuna. È ufficialmente fuori dai piani del Napoli.

Quanta concorrenza per il polacco!

Date le condizioni societarie in cui si trova Milik, è facile che venga ceduto già a gennaio. Tante big sono sulla punta polacca, soprattutto le inglesi secondo i bookmakers. Il Napoli non vorrà disfarsene a zero, ma il cartellino sarà certamente ceduto in saldo: 10-15 mln di euro.

I bookmakers danno come società in vantaggio per Milik l’Atletico Madrid, quotato a 2/1. Simeone ha bisogno di un sostituto per Diego Costa; a giugno lo spagnolo è probabile lasci il club. Vi è poi il Tottenham dato a 7/2; Mourinho ha bisogno di un rinforzo offensivo.

Ma un’altra inglese sembra essere in corsa all’acquisto. L’Everton ha bisogno di un’opzione alternativa a Calvert Lewin, e Ancelotti potrebbe essere il fattore decisivo. I due si conoscono dopo l’anno passato insieme al Napoli.

La candidata Juve

Milik è stato più volte accostato alla Juventus nel precedente calciomercato. Poi è arrivato Morata dalla Spagna e le voci si sono calmate. Ma per i bookmakers, i bianconeri sono ancora in corsa, quotati a 10/1. Non sappiamo se Pirlo abbia realmente bisogno di un altro centravanti data la disponibilità in rosa.

Nel frattempo il Milan resta sullo sfondo. In attesa di sviluppi e voci più attendibili sta osservando anche Giroud del Chelsea.