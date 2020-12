Sta rinnovando! Milan costretto a rinviare il colpo

Rischia di allontanarsi il colpo di prospettiva pensato dal Milan e da altri club di Serie A. Il rinnovo è ormai ad un passo.

Rischia di sfumare un colpo di prospettiva per il quale si erano mosse diverse importanti società italiane.

Secondo il cronista Nicolò Schira, il Genoa è pronto a blindare il suo gioiello più interessate, ovvero il giovane centrocampista Nicolò Rovella.

La prima mossa di Marroccu al #Genoa sarà il rinnovo di Nicolò #Rovella così da non perdere il classe 2001 a parametro zero. Le offerte non mancano: #Juventus in grande pressing per anticipare la concorrenza (#Inter). Paratici vorrebbe prenderlo subito, lasciandolo poi in Liguria — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2020

Il classe 2001, prodotto del vivaio rossoblu, fa gola a molte società di alto rango. Non solo per le sue qualità già ampiamente mostrate in campionato, ma anche per la sua situazione contrattuale.

Serie A, il Genoa gela le big: rinnova Rovella

Rovella è un centrocampista di 19 anni che ha già accumulato 6 presenze ufficiali in maglia Genoa. Un calciatore di qualità e quantità, come dimostrato nello scacchiere tattico di Maran.

Sulle sue tracce diversi club. Come il Milan, che è sempre alla caccia di giovani talenti da lanciare, ma anche Inter, Juventus e Roma si sono interessate alle caratteristiche di Rovella.

Il tutto però appare frenato: il nuovo d.s. genoano Marroccu come prima mossa dal suo insediamento intende blindare il centrocampista. Sembra tutto apparecchiato per il rinnovo di Rovella, che attualmente ha un contratto con il Genoa in scadenza il 30 giugno prossimo.

In caso di firma imminente il Milan dovrà rimandare il colpaccio. I rossoneri già pregustavano un acquisto di prospettiva a costo zero per la prossima estate. Sarà invece necessario dialogare con il Genoa per ottenere il cartellino dell’estroso mediano.