Ritorno di fiamma per sostituire Calhanoglu | 30 milioni!

Calciomercato Milan: dalla Spagna si fa il nome del possibile sostituto di Hakan Calhanoglu come futuro trequartista rossonero.

Anche ieri contro la Sampdoria la manovra del Milan è stata letteralmente diretta dalla qualità di Hakan Calhanoglu.

Il trequartista turco continua a sfornare ottime prestazioni. Eppure il suo futuro in maglia rossonera è sempre più in bilico, per colpa di un contratto ormai vicino alla scadenza.

Se non dovessero arrivare novità concrete riguardo ad un rinnovo entro gennaio, il Milan rischierebbe seriamente di perdere Calhanoglu a costo zero al termine della stagione.

Il Milan cercherà sino all’ultimo di evitare la partenza di Calhanoglu, nonostante le altissime richieste contrattuali ed economiche del turco.

Ma c’è già chi pensa all’eventuale sostituto, ovvero ad un futuro innesto sulla trequarti che possa non far rimpiangere l’attuale numero 10.

Secondo il portale spagnolo Todofichajes.com il Milan sarebbe tentato da un vecchio pallino per rinforzare il proprio centrocampo in futuro.

Il nome è quello di Nabil Fekir, calciatore classe ’93 di origine algerina ma di nazionalità francese. Il 27enne milita attualmente nel Betis Siviglia dopo essere esploso con la maglia del Lione.

Un talento assoluto che però negli ultimi tempi si è un po’ adagiato sugli allori, soprattutto dopo la vittoria del Mondiale 2018 con la Francia.

Milan comunque molto interessato a Fekir, che vedrà scadere a giugno 2023 il proprio contratto. Il Betis, poco soddisfatto del suo recente rendimento, è pronto a cederlo. Ma prenderà in considerazione solo offerte da almeno 30 milioni di euro.

I rossoneri ragionano su questo innesto, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane. Così come la situazione di Calhanoglu, dalla quale dipenderà anche l’eventuale affare Fekir.