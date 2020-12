Pellegrini, pensieri d’addio: il Milan osserva

Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione. Il centrocampista in passato è stato un obiettivo dei rossoneri

Domenica da dimenticare per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha dovuto lasciare il campo, contro il Sassuolo, anzitempo per via di un infortunio. I giallorossi non sono riusciti a vincere e lui si è sfogato con alcuni sostenitori:

“Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”, ha scritto l’ex Sassuolo.

Uno sfogo importante che secondo quanto filtra dalla Capitale potrebbe far presagire un addio al termine della stagione. Pellegrini è un romanista doc ma ad oggi il rinnovo del contratto non è ancora arrivato. L’accordo con i giallorossi scadenza il 30 giugno 2022 e nel suo contratto c’è ancora una clausola che permette ai club di prelevarlo per soli 30 milioni di euro.

Occasione d’oro

Il classe 1996 ha dimostrato in questi anni di essere uno dei talenti più importanti del panorama italiano.

Il Milan si è dimostrato sempre molto attento alle occasioni che il mercato gli ha offerto. E’ indubbio che Pellegrini possa certamente esserlo. Dopo Tonali dunque i rossoneri osservano con attenzione, pronti a mettere a segno un nuovo colpo.