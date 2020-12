Sparta Praga-Milan, ancora turnover: chance per Maldini e Colombo?

Daniel Maldini e Lorenzo Colombo potrebbero trovare spazio in Sparta Praga-Milan di Europa League. I due giovani rossoneri ci sperano.

Il Milan è già qualificato ai Sedicesimi di Finale di Europa League e, a maggior ragione, Stefano Pioli farà ancora turnover nell’ultima giornata contro lo Sparta Praga.

Ad esempio, in difesa, è possibile ipotizzare che trovino spazio Andrea Conti, Leo Duarte, Mateo Musacchio e Diogo Dalot. A centrocampo, una maglia da titolare andrà sicuramente a Rade Krunic, che probabilmente verrà affiancato da Sandro Tonali.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, da non escludere un impiego di Daniel Maldini e di Lorenzo Colombo. I due ex Primavera hanno avuto poco minutaggio in questa stagione. In particolare il figlio di Paolo, che non gioca da Milan-Sparta Praga del 29 ottobre. Invece il centravanti di Vimercate ha avuto più chance.

Vero che il Milan ha ancora la possibilità di arrivare primo nel girone H di Europa League, essendo a un solo punto di distanza dalla capolista Lille (in trasferta contro il Celtic). Tuttavia, l’obiettivo potrebbe essere “sacrificato” per evitare infortuni a giocatori titolari in un periodo delicato della stagione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: