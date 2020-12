Barcellona, individuato il rinforzo in difesa | Milan avvisato

Il difensore del Chelsea è uno dei nomi che piace al Milan per il calciomercato di gennaio. Si è inserito anche il Barcellona.

Il Milan cerca un nuovo difensore centrale per il calciomercato di riparazione. Ozan Kabak è l’obiettivo numero uno, ma c’è la sensazione che Maldini potrebbe puntare anche altri profili. I nomi sono tanti, tutti molto interessanti. Da un talento come il turco o Simakan, a calciatori di maggior esperienza.

Leggi anche:

La dirigenza guarderà soprattutto alle migliori occasioni che il mercato offre. E una di queste, una delle più concrete, è Antonio Rudiger. Nel Chelsea non gioca praticamente mai e i Blues vogliono darlo via. L’obiettivo chiaramente è di cederlo a titolo definitivo, mentre il Milan preferirebbe un prestito con obbligo o diritto di riscatto. La cosa importante è che potrebbe andar via ad un prezzo molto basso.

Attenzione, però, perché su Rudiger ci sono anche altre squadre. Fra queste anche il Barcellona, come raccontano in Spagna. E questo sarebbe un bel problema per il Milan. Di fronte alla chiamata dei blaugrana, il difensore tedesco potrebbe tentennare ed escludere così l’idea di tornare in Italia. Ricordiamo che lui conosce bene la Serie A per l’anno molto positivo alla Roma, prima di trasferirsi al Chelsea.