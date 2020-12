Futuro Donnarumma, Raiola: “Ora è del Milan, ma lo vogliono in tanti”

Mino Raiola ha accennato qualcosa anche sul futuro di Gianluigi Donnarumma nella sua intervista pubblicata da Tuttosport oggi.

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Tra i calciatori del Milan che fanno parte della scuderia di Mino Raiola c’è anche un certo Gianluigi Donnarumma.

Il giovanissimo portiere è il gioiello più prezioso del club rossonero. Gigio è anche legatissimo a questi colori, nonostante il suo futuro sia sempre in bilico.

Colpa di un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare, visto che l’attuale accordo con il Milan è in scadenza il prossimo 30 giugno.

All’interno dell’intervista odierna pubblicata da Tuttosport, Raiola ha lanciato alcuni segnali anche sul destino di Donnarumma. In particolare si è parlato del suo rinnovo ipotetico.

“Al momento è un giocatore del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c’è solo che Gigio non è quello di 4 anni fa e ci sono molti club ad informarsi su di lui. Mi fermo qui, non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”

L’agente dunque non intende sbilanciarsi. Certo è che le tentazioni esterne non mancano a Donnarumma, da sempre considerato a livello internazionale uno dei migliori portieri in circolazione.

Ma il suo futuro al Milan resta la priorità. Lo ha fatto intendere anche lo stesso Raiola, parlando di differenze rispetto al caos scaturito dal suo rinnovo nell’estate 2017.