Donnarumma, Raiola avvisa il Milan | Due club pronti all’assalto

Raiola ha detto che alcune squadre si stanno informando su Donnarumma, ma quali sono? Ecco i due club pronti all’assalto.

La questione rinnovo per Donnarumma è sempre più delicata. Ieri Mino Raiola ne ha parlato serenamente, senza creare situazioni difficile. Ha ammesso, però, e c’era da aspettarselo, che alcuni club si stanno informando sulla sua situazione. Inevitabile, vista la forza del portiere del Milan e di un contratto in scadenza.

Ma chi sono questi club che si stanno informando? Fabrizio Romano, su Calciomercato.com, ha provato a dare una risposta alla domanda. Che poi parliamo sempre delle stesse squadre: Real Madrid e Paris Saint–Germain. Ci sarebbe anche il Chelsea sullo sfondo, ma hanno da poco preso Mendy dal Rennes e ne sono ampiamente soddisfatti. Le altre due, invece, avrebbero proprio bisogno di un nuovo portiere.

Donnarumma, due squadre lo vogliono

Il Real Madrid lo corteggia da tempi non sospetti, così come anche il PSG. Nel 2017, prima che Donnarumma firmasse il rinnovo col Milan, lo sceicco aveva dato l’ok per un’offerta di contratto faraonica, con tanto di limousine pronta a portarlo in giro per la città. Ha avuto la meglio la volontà del ragazzo, che ha sempre dato proprità al Milan. E lo sta facendo anche adesso, che la situzione si sta ripetendo.

I rossoneri sono tranquilli e il rinnovo è una possibilità concreta e non una speranza. Bisogna però trovare l’accordo con Mino Raiola in tempi brevi, così da allontanare qualsiasi tipo di dubbio e continuare questa splendida storia d’amore con Gigio, il portiere più decisivo della Serie A e, forse, anche d’Europa.