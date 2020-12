Infortunio Ibrahimovic, slitta il rientro? Pioli non vuole rischiare

Si pensava ad un rientro contro il Parma, invece Ibrahimovic potrebbe tornare la prossima settimana. Le ultimissime news sull’infortunio dello svedese.

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, potrebbe slittare a mercoledì il rientro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è ancora alle prese con la lesione muscolare: se l’è procurata in Napoli-Milan e ha fatto il suo percorso per il recupero. Ha saltato quattro partite, ma i rossoneri hanno vinto anche senza di lui, e questo è un segnale molto forte da parte del gruppo.

Ibrahimovic però è fondamentale per Stefano Pioli e il suo rientro è troppo importante, per diversi motivi. Si pensava che potesse essere a disposizione dell’allenatore per Milan-Parma di domenica, invece il Corriere della Sera è un po’ più scettico. Secondo il quotidiano, il controllo decisivo ci sarà venerdì: dopodiché Ibra, insieme allo staff tecnico, deciderà se rientrare per il Parma o se aspettare ancora qualche giorno.

Più probabile infatti che torni per la partita contro il Genoa di domenica. L’ultima parola, come sempre, spetterà proprio allo stesso Ibrahimovic: se deciderà di rientrare, lo farà. Poi starà a Pioli scegliere se rischiarlo dal primo minuto, a gara in corso o se tenerlo in panchina per tuta la gara – a meno che non si complichi. Vedremo cosa succederà. Intanto si prepara a riabbracciare Leao, forse disponibile già per domani contro lo Sparta.