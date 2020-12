Colpo in difesa, le parti si avvicinano | Maldini ha scelto

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan e il difensore si sarebbero avvicinati in queste ultime settimane. Maldini lo preferisce a tutti gli altri.

C’è un favorito per l’acquisto in difesa nel prossimo calciomercato. Il Milan ha la necessità di offrire a Pioli un’alternativa in quel ruolo ai titolari: Gabbia si sta rivelando una riserva ottima, ma non basta. I nomi sono tanti e il profilo è ormai tracciato: si cerca un difensore bravo nell’uno contro uno, preferibilmente giovane.

Ozan Kabak è fra quelli che piace di più: la situazione di crisi che sta vivendo lo Schalke 04 potrebbe avvantaggiare il Milan in questa trattativa. I rossoneri hanno un po’ di soldi da investire e sono pronti a fare la loro offerta. Secondo la Gazzetta dello Sport, però. l’obiettivo numero uno sarebbe un altro, che è poi lo stesso che ha rischiato di vestire la maglia del Milan già durante l’ultimo giorno del mercato estivo.

Calciomercato Milan, tutto su Simakan

Sì, è Mohamed Simakan. Il difensore dello Strasburgo sarebbe il primo obiettivo del Milan per la difesa. Stando alle informazioni in possesso della rosea, le parti si sarebbero avvicinate nelle ultime settimane. Il calciatore raccoglie i consensi di tutta la dirigenza e per questo è considerato l’obiettivo numero uno. Lo Strasburgo chiede 20-25 milioni per la cessione a titolo definitivo, vedremo se il Milan riuscirà a chiudere questa operazione.

Proprio di recente Maldini ha parlato molto bene di Simakan e ha confermato che è un profilo che il Milan segue. Il ragazzo ha poi commentato queste voci elogiando il direttore tecnico dei rossoneri. Potrebbe essere un acquisto importante in ottica futura, il secondo dalla Francia: il primo, si spera, dovrebbe essere Florian Thauvin.