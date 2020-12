Non bastano 50 milioni | Il Milan lo blinda, ora il rinnovo

Il Milan accelera per il rinnovo per frenare l’assalto delle inglesi. Il calciatore non verrà ceduto nemmeno per 50 milioni.

Il Milan cresce, sempre di più, sia nei valori tecnici che in quelli economici. Tutti nella rosa rossonera hanno fatto un salto di qualità, e adesso per la società sarà dura anche rispedire al mittente alcune offerte. L’ultimo bilancio si è chiuso con un passivo importante, quindi Elliott ascolterà tutte le proposte, soprattutto quelle irrinunciabili. Quello con più mercato al momento, oltre a Calhanoglu – favorito dalla condizione contrattuale -, è Franck Kessie.

L’ivoriano è il leader del centrocampo: è intoccabile per Stefano Pioli, ed è davvero incredibile pensare che solo qualche mese fa era considerato un sacrificabile. L’ex Atalanta ha sempre avuto molto mercato in Inghilterra: il Newcastle ci ha pensato più volte, così come il Wolverhampton e anche l’Arsenal. In Italia, invece, Kessie era un pallino di Antonio Conte per la sua Inter: c’era l’idea di uno scambio, ma poi non se ne è fatto nulla. Per fortuna.

Mercato Milan, Kessie è incedibile

Il Milan se lo coccola e, soprattutto, se lo tiene stretto. Oltremanica si parla di un possibile nuovo interesse di Tottenham e Arsenal, ma i rossoneri sono pronti a rifiutare tutto a gennaio, anche 50 milioni di euro. Niente da fare, per Maldini e Massara non si cede. E anzi, per evitare lo stesso errore fatto con Calhanoglu e Donnarumma, la dirigenza sta lavorando al rinnovo del centrocampista ivoriano.

In scadenza nel 2022, l’idea è quella di prolungare proprio per evitare problemi simili agli altri due. I contatti vanno avanti da tempo e non è da escludere una risposta positiva in breve tempo. Sarebbe una bella notizia per il Milan e soprattutto il modo migliore per spazzare via ogni dubbio sul suo futuro. Kessie è un leader per i rossoneri, nonché uno dei capitani della squadra. Intoccabile, per forza.