Niente biscotto, ma l’Inter è comunque fuori dall’Europa

L’Inter è fuori dall’Europa. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions: contro lo Shakthar è solo 0-0. Il Real vince 2-0.

L’Inter è fuori dalla Champions e dall’Europa. La squadra di Antonio Conte temeva il biscotto fra Real Madrid e Borussia M’Gladbach, e invece non è arrivato. La squadra di Zidane ha fatto il proprio dovere, vincendo 2-0 contro la squadra tedesca. Strada spianata quindi per i nerazzurri, che dovevano vincere in casa contro lo Shakthar. Risultato finale: 0-0.

La squadra di Conte quindi è fuori da tutto perché ha chiuso il girone addirittura al quarto posto in classifica. I nerazzurri sono l’unica italiana in Europa a non ottenere il pass per gli ottavi: ieri si sono qualificate Juventus e Lazio, oggi l’Atalanta (con una vera e propria impresa); in Europa League sono già passate Milan e Roma, manca soltanto il Napoli.