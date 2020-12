Concorrenza per il centrocampista | Non c’è solo il Milan

Duello in vista sul mercato internazionale per Milan e Benfica. Le due squadre sono alla caccia del giovane centrocampista.

Il Milan va a gonfie vele, sia in campionato che in Europa League. I rossoneri infatti sono primi in classifica in Serie A e già qualificati ai sedicesimi della competizione europea.

Nonostante ciò, i dirigenti continuano a lavorare sul mercato, per provare a rimpolpare la rosa di Stefano Pioli in proiezione futura.

Nel mirino del Milan c’è sempre un centrocampista, giovane ma già di grande carattere, già cercato ed accostato ai rossoneri negli scorsi mesi.

Il calciatore in questione si chiama Boubakary Soumaré. Mediano classe ’99 di origine francese, che milita nella rosa del Lille.

Il Milan lo ha visionato da molto vicino, visto che il club transalpino è stato inserito nello stesso girone dei rossoneri in Europa League.

Un profilo che piace molto e che rappresentava un’alternativa a Sandro Tonali durante le trattative della scorsa sessione estiva di mercato.

Non è affatto da escludere un ritorno di fiamma. Ma come riportato da Todofichajes.com c’è anche l’interesse forte del Benfica per Soumaré.

I portoghesi avrebbero già avviato i contatti con il Lille per ottenere il cartellino del 21enne centrocampista, come obiettivo primario per la linea mediana.

Il Milan dovrà dunque fronteggiare la concorrenza del Benfica. Intanto dalla Francia arriva il prezzo del cartellino di Soumaré: serviranno 20 milioni di euro per convincere il Lille a cedere il suo talento.