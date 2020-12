Milan, due motivi per finire primo nel girone di Europa League

Milan già ai Sedicesimi di Europa League, se batte lo Sparta Praga e il Lille non sconfigge il Celtic può chiudere in testa al gruppo H.

Stefano Pioli farà molto turnover in Sparta Praga-Milan, ma ci tiene a vincere. In conferenza stampa ha chiarito che schiererà una formazione competitiva per fare i 3 punti.

La squadra è già qualificata ai Sedicesimi di Finale dell’Europa League e una sconfitta non cambierebbe lo scenario. Tuttavia, i rossoneri hanno ancora la possibilità di arrivare primi nel girone H. C’è solamente un punto di distanza rispetto al Lille, in testa alla classifica con 11 punti e di scena stasera in Scozia contro il Celtic.

Milan, bonus per il primo posto nel gruppo

Il Milan deve battere lo Sparta Praga e sperare che il Lille non vinca contro il Celtic. Questo è lo scenario per concludere in prima posizione il gruppo H.

Come evidenziato da Tuttosport, il primo posto comporterebbe dei vantaggi per la squadra di Pioli.