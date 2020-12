Kabak ha deciso il suo futuro | Maldini è pronto, via all’assalto

Kabak ha preso una decisione per il suo futuro e il Milan è pronto a cercare nuovamente di acquistarlo dallo Schalke 04. Alternativa Simakan.

Il Milan nel mercato di gennaio prenderà un difensore centrale, non ci sono grandi dubbi. Già nell’ultima sessione la società ci ha provato e nella prossima cercherà di finalizzare l’operazione.

Ci sono più profili che piacciono a Paolo Maldini e a Frederic Massara. Tra questi c’è sicuramente Ozan Kabak, 20enne turco che milita nello Schalke 04. Il club di via Aldo Rossi ha provato già due volte ad acquistarlo nel recentemente passato.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Kabak vuole lasciare lo Schalke 04

Il quotidiano Tuttosport evidenzia che lo Schalke 04 non potrà avanzare richieste troppo alte per il cartellino di Kabak. Infatti, la squadra è ultima nella classifica della Bundesliga con soli 3 punti conquistati in 10 giornate e il giocatore ha manifestato la volontà di andarsene.

Lo scenario sembra favorevole per l’assalto eventuale del Milan nella prossima finestra del calciomercato. I circa 15 milioni di euro offerti a inizio ottobre potrebbero bastare per assicurarsi il difensore centrale turco. Molto dipenderà anche dalla concorrenza, dato che l’ex Stoccarda piace anche anche ad altre squadre e più volte è stato accostato al Liverpool.

Oltre a Kabak, il Milan non smette di seguire Mohamed Simakan dello Strasburgo. Anche il giovane francese è stato oggetto di trattative nella scorsa sessione di mercato ed è possibile un ritorno di fiamma a gennaio. Da non dimenticare neppure Matteo Lovato dell’Hellas Verona.