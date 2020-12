Calciomercato Milan – Concorrenza agguerrita: il Barcellona vuole il difensore

Il difensore del Marsiglia, Kamara, piace da tempo al Milan. Il nome del centrale è finito anche nel mirino del Barcellona

C’è la fila per Boubacar Kamara. Il difensore classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2022 e molte squadre sono pronte a portarlo via dal Marsiglia. L’OM sa benissimo che senza un rinnovo nelle prossime settimane, la cessione potrebbe essere l’unica via da seguire per non perderlo a zero. Tra gennaio e giugno, il giocatore potrebbe dunque lasciare la Francia.

Kamara – come raccontato nei giorni scorsi – è nel mirino del Milan. I rossoneri seguono da tempo il giovane centrale ma portarlo in Italia non sarà facile per l’importante valutazione. Per strapparlo al Marsiglia, infatti, servirebbero circa 30 milioni di euro.

Kamara piace in Premier League e stando a quanto riportato da L’Equipe il suo nome sarebbe sul taccuino anche del Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un centrale e il 21enne potrebbe essere la scelta giusta.

Ricordiamo che tra le tante idee degli spagnoli per rafforzare il pacchetto arretrato c’è anche quella legata a Musacchio. L’argentino rappresenta un piano b, che va tenuto comunque in considerazione.