Calhanoglu fra rinnovo e Manchester United | La posizione del turco

Calhanoglu ha come priorità il rinnovo di contratto con il Milan, però il Manchester United è in agguato. Le ultime news sulla situazione.

Proseguono le trattative per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il Milan è impegnato a prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno 2021.

Finora non è stata raggiunta l’intesa con l’agente sull’ingaggio. L’offerta da circa 3,5 milioni di euro all’anno non ha convinto Gordon Stipic, che chiede uno stipendio maggiore per il suo assistito. Le parti sono in contatto costante e si spera in una fumata bianca in tempi brevi.

Leggi anche:

Calciomercato Milan news: il punto su Calhanoglu

La possibilità di prendere Calhanoglu a un basso prezzo a gennaio 2021 oppure a parametro zero la prossima estate fa gola a diversi club. Sul centrocampista offensivo turco sembra essere il Manchester United ad aver manifestato il maggiore interesse.

Tuttavia, il giornalista Fabrizio Romano a Here We Go Podcast ha spiegato così la situazione del numero 10 rossonero: «Non c’è niente di avanzato tra il Manchester United e Hakan Çalhanoğlu, perché sta ancora trattando il rinnovo con il Milan».

La priorità dell’ex Bayer Leverkusen è rimanere a Milano, dunque non c’è una negoziazione avanzata con il Manchester United o con altre squadre. Paolo Maldini e Frederic Massara auspicano di arrivare a un accordo prima di Natale, così da chiudere positivamente un 2020 che ha dato diverse gioie al club.