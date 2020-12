Szoboszlai al Milan, contatti concreti: il giocatore verso la scelta

Szoboszlai si avvicina a prendere una decisione per il suo futuro. Il Milan è tra i club interessati a prenderlo nel prossimo calciomercato.

Ci sarà sicuramente Dominik Szoboszlai tra i giocatori che cambieranno maglia a gennaio 2021. Una realtà come quella del Salisburgo risulta stretta a un talento che sta dimostrando di poter giocare a livelli superiori.

Diversi club europei sono pronti a sfruttare la clausola di risoluzione da 25 milioni di euro presente nel suo contratto. Sarà interessante vedere dove il centrocampista ungherese classe 2000 si trasferirà. Ha molte opzioni da valutare per il proprio futuro.

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano a Here We Go Podcast ha così parlato della situazione di Szoboszlai: «Sapremo la sua decisione entro la prossima settimana. Il Lipsia sarebbe la soluzione più semplice perché il club è della famiglia Red Bull. Il Milan è sempre in contatto. Anche l’Arsenal è in contatto da molti anni»

Il gioiello del Salisburgo, che piace anche al Milan, considera importante il progetto sportivo e le prospettive personali. Romano aggiunge: «Szoboszlai vuole essere un titolare. Non vuole andare in una squadra e non giocare. Andrà solo dove potrà sempre partire dall’inizio».

