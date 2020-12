Milan-Parma, arbitra Fourneau: prima volta con i rossoneri

Scelto il direttore di gara per la sfida tra Milan e Parma di domenica sera, valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Pochi minuti fa la Lega Serie A e l’Aia hanno reso note le designazioni arbitrali in vista dell’undicesima giornata del massimo campionato.

La gara Milan-Parma di domenica prossima sarà diretta dal sig. Francesco Fourneau. Il fischietto classe ’84 sarà aiutato dai guardalinee Del Giovane e Valeriani e dal quarto uomo Prontera. Il sig. Banti invece è stato assegnato alla postazione VAR.

Si tratta della prima volta per Fourneau alla direzione di una gara del Milan. Mai prima d’ora l’arbitro romano aveva incrociato i rossoneri, se non dirigendo alcune gare della formazione Primavera negli scorsi anni.

Il Parma invece è già stato diretto da Fourneau in Serie A, in una sola occasione. Un anno fa, a dicembre 2019, nel pareggio dei ducali in casa con il Brescia.