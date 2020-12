Szoboszlai-Milan non è finita | Ultimo tenativo, i dettagli

Non è ancora detta l’ultima parola. Il Milan è ancora in corsa per Szoboszlai.

Dominik Szoboszlai è ancora un obiettivo del Milan. Secondo l’inviato di calciomercato.com, Daniele Longo, la società rossonera non molla il talento ungherese. Notizie di mercato lo danno vicinissimo al Lipsia già a gennaio, ma il Milan vorrebbe bloccarlo per giugno.

Una trattativa che va avanti da un mese, quella tra la società rossonera e l’entourage di Szoboszlai. Al calciatore piace molto il Milan, ma la Red Bull, proprietaria del Salisburgo e del Lipsia vuole che lui firmi con quest’ultima. L’accordo con il promettente club tedesco potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Ma non è detta l’ultima parola. La volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Si aspettano ulteriori sviluppi.