Sky – Milan-Parma: sorpresa di formazione

Stefano Pioli appare intenzionato a dare una maglia da titolare a Samu Castillejo. Esclusi Saelemaekers e Hauge

Novità di formazione per il Milan in vista per la partita di domani sera contro il Parma, a San Siro. Per il match valevole per l’undicesima giornata di Serie A, Stefano Pioli – secondo quanto riportato da Sky Sport – starebbe pensando di dare una maglia da titolare a Samu Castillejo.

L’esclusione di Saelemaekers appare scontata: lo spagnolo è, infatti, in ballottaggio con Jens-Petter Hauge e non con l’ex Anderlecht.

A completare la trequarti, dietro a Rebic, ci saranno poi Calhanoglu e Brahim Diaz. A centrocampo è Bennacer il favorito ad affiancare Kessie. Tonali tornerà ad accomodarsi in panchina. Confermata il resto della formazione con Gigio Donnarumma tra i pali; difesa a quattro con Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez.

Leggi anche:

La formazione del Milan

4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.