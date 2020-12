Accordo per Mandzukic: il croato giocherà in Champions

Mario Mandzukic è finalmente pronto a tornare a giocare. L’attaccante sarebbe in trattativa avanza con il Porto

Mario Mandzukic è pronto finalmente a tornare a giocare. L’attaccante croato, dopo l’avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail, si prepara a scendere nuovamente in campo.

Il giocatore le settimane scorse è stato accostato al Milan e l’infortunio di Ibrahimovic ha alimentato nuovamente queste voci ma l’ex Juventus non farà ritorno in Italia.

I rossoneri hanno deciso di proseguire con l’attuale rosa, puntando su Rebic e Mario Mandzukic – accostato anche a Inter e Bologna – continuerà a giocare altrove.

Destinazione Porto

Stando a quanto riporta in Spagna, Fichajes.net, l’attaccante sarebbe in trattativa avanza con il Porto di Conceicao. Le parti starebbero limando gli ultimi dettaglio del contratto con Mandzukic che chiederebbe 2 milioni netti a stagione. L’ex Juventus potrebbe dunque avere la possibilità di giocare in Champions League.