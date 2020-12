LIVE – Milan-Parma, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Milan-Parma: la cronaca in diretta live minuto per minuto della partita dell’undicesima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Archiviata brillantemente la fase a gironi dell’Europa League, il Milan si catapulta nuovamente sulla Serie A. A San Siro c’è il Parma di Fabio Liverani da affrontare.

I rossoneri sono ancora imbattuti in campionato e occupano la prima posizione della classifica. L’Inter si è avvicinata a -2 grazie alla vittoria contro il Cagliari, quindi la squadra di Stefano Pioli vuole riportare il vantaggio a 5 punti. Oggi avversario alla portata, ma da non sottovalutare.

Pioli rimette i titolari in campionato

In Europa League contro lo Sparta Praga il Milan è stato schierato con tante seconde linee, ma contro il Parma rivedremo i titolari in campo. Pioli comunque deve rinunciare ancora a Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, oltre ad aver perso pure Alexis Saelemaekers per indisposizione.

Per sostituire il belga verrà scelto Samuel Castillejo, reduce da buone prestazioni. Importante il rientro di Ismael Bennacer, che ha superato i fastidi muscolari ed è pronto a tornare al fianco di Franck Kessie a centrocampo. Dal primo minuto rivedremo anche Brahim Diaz, mentre Jens Petter Hauge parte dalla panchina.

Serie A, Milan-Parma: formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disp.: A. Donnarumma; Tătărușanu; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu; Hauge, Krunić, Tonali; Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani Jr., Brugman, Kurtić; Gervinho, Karamoh; Cornelius. A disp.: Colombi; Balogh, Busi, Pezzella, Valenti; Brunetta, Camara, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm; Inglese. All.: Liverani.

Arbitro: Fourneau di Roma.