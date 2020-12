Ibra è tornato: la conferma ufficiale

Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare con il resto del gruppo, come testimoniano le immagini dell’allenamento mattutino

Arriva la conferma direttamente dai canali ufficiali del Milan: Ibrahimovic è tornato a lavorare con il resto del gruppo.

Il club – postando alcune foto dell’allenamento odierno della squadra sui social – ha chiesto ai propri followers “Guess who’Z back” (Indovina chi è tornato), con la z, un chiaro rimando allo svedese, che lo si vede allenarsi nuovamente con il pallone.

Presente anche Alexis Saelemaekers, pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla destra nel match di Genova.

Il report

“Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di San Siro – si legge sul sito ufficiale del club – In campo, invece, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, il resto della rosa. Per loro, sul centrale, spazio ad alcuni torelli a tema, poi a una serie di esercitazioni sul possesso possesso, a un lavoro tecnico e infine a una partitella su campo ridotto con le porticine”.