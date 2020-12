Kalulu, debutto in Serie A: le pagelle dei quotidiani dopo Milan-Parma

Voti e pagelle dei quotidiani sulla prestazione di Pierre Kalulu in Milan-Parma, partita del suo debutto ufficiale nel campionato Serie A.

Dopo l’esordio ufficiale con la maglia del Milan nel match di Europa League contro lo Sparta Praga, per Pierre Kalulu c’è stato anche quello in Serie A. Contro il Parma, infatti, ha fatto il proprio debutto nel campionato italiano.

Si tratta delle prime due presenze da professionista per il difensore francese, che nel Lione non aveva mai esordito in Prima Squadra. Proprio in virtù di questo, qualcuno aveva espresso dei dubbi sulla scelta del club rossonero di ingaggiarlo. Ma va detto che le prime prestazioni del giovane francese sono state positive e incoraggianti per il futuro.

Kalulu in Milan-Parma: i voti dei quotidiani

Di seguito riportiamo voti e pagelle dei principali quotidiani sportivi sulla prestazione di Kalulu in Milan-Parma 2-2.