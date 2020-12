Szoboszlai al Milan è ancora possibile | L’annuncio del giocatore!

Szoboszlai ha rotto il silenzio commentando le voci che lo vorrebbero ad un passo dal Lipsia. Il giocatore piace anche al Milan e non solo

Dominik Szoboszlai è da tempo sul taccuino della dirigenza del Milan ma le ultime notizie di calciomercato lo danno ad un passo dal Lipsia. Il talento 20enne in estate è stato ad un passo dal vestire il rossonero ma il mancato approdo di Ralf Rangnick sulla panchina ha stoppato la trattativa.

Il nome di Szoboszlai è tornato di moda negli ultimi giorni. Il magiaro è visto, da molti, come il possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan.

Szoboszlai allo scoperto

Come dicevamo, le ultime notizie non sono però per nulla favorevoli al Milan: Szoboszlai, infatti, dovrebbe firmare entro Natale con il club tedesco.

In merito a tali voci, il fantasista del Salisburgo si è così espresso: “Ci sono voci in corso su molti club, la più recente è quella sul Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare – riporta Fabrizio Romano su Twitter – Prenderò una decisione che sarà la migliore per me. ho ancora partite importanti da giocare per il Salisburgo”.

Lo stesso giornalista aggiungere che il Lipsia si augura di chiudere la trattativa nei prossimi giorni.