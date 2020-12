Milan, Pioli: “Cambiato modo di stare in campo. I risultati danno autostima”

Le parole di Pioli ai Gazzetta Sports Awards. Le sue dichiarazioni sul Milan, su Ibrahimovic e sul percorso della sua squadra.

Premiato come “Allenatore dell’anno” ai Gazzetta Sports Awards, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo Milan. Parte commentando le parole di Ibrahimovic: “Zlatan fa bene a pensare allo Scudetto. La realtà dice che il Milan non è in Champions da tanti anni, noi vogliamo riportarlo dove merita di stare“.

Sul percorso della squadra: “Il percorso è cominciato a gennaio con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers. Abbiamo cambiato modo di stare in campo, i risultati hanno dato autostima e abbiamo superato poi lo stop di vincere contro squadre forti. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza della nostra qualità“.

Sulle similitudini col Milan del passato: “Siamo simili nell’idea di voler fare un calcio offensivo. Siamo giovani ma con tanta personalità. Le nostre qualità migliori sono il coraggio e l’entusiasmo“.