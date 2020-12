Infortunio per Pandev | Salterà Genoa-Milan

Goran Pandev non prenderà parte al match di domani contro il Milan. Stop per lui a causa di una lombalgia.

Una nota ufficiale del club genoano ha informato che Goran Pandev non sarà presente al match di domani sera contro il Milan. Brutte notizie per i rossoblù, che dovranno a fare meno del proprio centravanti d’esperienza. Il 37enne si è infortunato oggi, nell’allenamento di rifinitura in vista di Genoa-Milan. A fermarlo una lombalgia.

Assenza importante anche in casa Genoa quindi, che da poco aveva visto il rientro di Badelj e Criscito. Proprio Pandev era andato a segno nell’ultimo precedente contro il Milan, a marzo. Domani, allo stadio Ferraris mancherà sicuramente l’apporto del macedone. Gli auguriamo una pronta guarigione.