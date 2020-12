Gazzetta – Rinnovo Calhanoglu, ci siamo: summit nelle prossime ore

Gordon Stipic, Maldini e Massara si incontreranno nelle prossime ore per fare il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu.

A confermarlo è la Gazzetta.it. Tra qualche ora avverrà l’importante incontro tra l’agente di Calhanoglu e la dirigenza rossonera. Maldini e Massara approfitteranno di questo summit per trovare il punto d’incontro con il manager del turco riguardo al suo rinnovo. C’è ancora distanza tra domanda ed offerta: Stipic chiede 5 mln di euro a stagione per il suo assistito; la società rossonera è disposta ad aumentare lo stipendio di Hakan sino a 3,5 mln di euro.

Una differenza sostanziale che potrebbe complicare i piani di entrambe le parti, ma il dialogo tra queste potrà certamente servire a formulare la giusta intesa. Domani sera andrà in scena Genoa-Milan e un possibile accordo tra Maldini, Massara e Stipic potrebbe alleggerire gli animi e dare una certa tranquillità a squadra e società. Il mancato accordo permetterebbe invece a Calhanoglu di lasciare il Milan già a gennaio.

Il Manchester United è da un pò sulle sue tracce. Ma si riserva molta fiducia nel summit che tra qualche ora avrà luogo nelle sedi rossonere. Maldini e Massara sapranno sicuramente come non lasciarsi scappare un tassello così importante per la squadra. Calhanoglu ha sempre dato la priorità al Milan e il suo agente Stipic, come riporta la Gazzetta, ha sempre smentito possibili trattative con Juventus e Inter.