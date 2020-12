Svolta in arrivo per il rinnovo di Calhanoglu, che non è lontano come poteva sembrare nei giorni scorsi. Agente del turco atteso a Casa Milan

Tra le situazioni più spinose che il Milan è chiamato a risolvere c’è certamente il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco è un pilastro della squadra di Stefano Pioli ma il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno tiene in apprensione i rossoneri.

Le prossime ore potranno essere decisive per il futuro dell’ex Bayer Leverkusen. Come raccontato in questi giorni, l’agente Gordon Stipic, incontrerà la dirigenza rossonera. Il summit – come riporta l’edizione odierna di TuttoSport – è in programma domani a Casa Milan.

Leggia anche:

Svolta Calhanoglu

Dopo il gelo iniziale e un addio che sembrava praticamente scritto – si legge – le parti si sarebbero riavvicinate e il pessimismo si è trasformato in ottimismo.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento di tutte le big del calcio italiano, con Juventus e Inter, pronte ad approfittare della situazione per soffiare Calhanoglu al Milan. Ma l’offerta più importante per il turco arriverebbe dall’Inghilterra, con il Manchester United intenzionato a puntare su di lui.

Ora tutto sembra nuovamente cambiato, con il rinnovo più vicino. L’incontro di domani potrebbe essere decisivo per la fumata bianca definitiva.