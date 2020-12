Stella Rossa-Milan, data e orario delle partite di andata e ritorno

La UEFA ha ufficializzato quando si giocheranno le due sfide valide per i sedicesimi di finale di Europa League.

L’urna di Nyon ieri ha sorteggiato i prossimi rivali del Milan nel percorso di Europa League.

I rossoneri se la vedranno con i serbi della Stella Rossa, per i sedicesimi di finale della competizione continentale.

La UEFA oggi ha ufficializzato date ed orario dei match di andata e ritorno. Come da regolamento il Milan, testa di serie nel sorteggio, disputerà in casa il return match.

La gara d’andata si disputerà dunque a Belgrado, nello storico stadio Marakana intitolato da qualche anno all’ex calciatore serbo Rajko Mitic. Appuntamento il 18 febbraio 2021 alle ore 18:55.

Come detto il ritorno si giocherà invece a San Siro, una settimana dopo il match d’andata. Milan-Stella Rossa andrà così in scena al ‘Meazza’ giovedì 25 febbraio in orario serale, alle ore 21:00.

Il giorno dopo, il 26 febbraio, a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale. Evento al quale ovviamente il Milan spera di poter prendere parte.