Milan, il difensore arriva da Madrid? Apertura totale dell’agente

Il Milan ha nel mirino più profili per rinforzare la difesa, alcuni sono giovani e altri esperti come Nacho Fernandez. L’agente ha parlato.

Il Milan a gennaio 2021 prenderà probabilmente un nuovo difensore e ci sono più opzioni in ballo. Spesso si parla dei giovani Mohamed Simakan, Ozan Kabak e Matteo Lovato.

Ma c’è anche un profilo più esperto come Nacho Fernandez che viene monitorato dal club rossonero. Lo spagnolo a gennaio compirà 31 anni e ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Real Madrid.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, parla l’agente di Nacho

Juanma Lopez, agente di Nacho Fernandez, in un’intervista a gianlucadimarzio.com ha così parlato della situazione del giocatore: “Nacho è un professionista incredibile. Ha la testa da Real Madrid, ha mentalità vincente e non è un caso che Florentino e Zidane non vogliano cederlo. Però dico che se dovesse lasciare Madrid, la sua prima scelta sarebbe l’Italia. Gli piace tantissimo l’idea di giocare in Serie A“.

Per il difensore spagnolo solo 6 presenze nella Liga e 2 in Champions League nel corso della stagione 2020/2021. Non è un titolare della formazione di Zinedine Zidane, che comunque lo apprezza molto e si è sempre opposto a una sua cessione.

Bisognerà vedere se Nacho continuerà ad accettare lo status di riserva in maglia blanca. Non è escluso che a gennaio oppure nella prossima estate decida di lasciare il Real Madrid per trovare più spazio altrove.