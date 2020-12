Milan, Ibrahimovic non rischia | Rientro già programmato

Ancora out Zlatan Ibrahimovic: stop precauzionale per l’attaccante del Milan, che però smania ormai per il rientro.

Nessuna fretta. Il Milan non vuole rischiare di rigettare in campo Zlatan Ibrahimovic prima di averlo recuperato al 100%, soprattutto dal punto di vista muscolare.

Il centravanti rossonero salterà anche la sfida di oggi, contro il Genoa, visto che la lesione al bicipite femorale non è ancora del tutto svanita.

Una decisione presa di comune accordo, tra Ibra e lo staff medico del Milan. Non c’è voglia né urgenza di rischiare in un momento come questo.

Leggi anche > Il Real Madrid lo scarica, Maldini ci prova

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il rientro in campo di Ibrahimovic è comunque già programmato. Lo svedese ha concordato di essere a disposizione per Sassuolo-Milan di domenica prossima.

Rimandato solo di qualche giorno dunque il ritorno di Ibra, che smania ovviamente per tornare a giocare e dare una mano alla sua squadra.

Con l’assenza di oggi a Marassi, salgono a quattro le gare che il Milan ha giocato consecutivamente senza il proprio leader. Sette se si contano anche i match di Europa League.

Oltre a Ibra anche Simon Kjaer sta puntando forte il Sassuolo. L’obiettivo del difensore danese è di recuperare per la prossima sfida, vista anche l’emergenza nel reparto arretrato.

Mister Pioli ha a disposizione soltanto tre difensori centrali (Romagnoli, Duarte e Kalulu) ed il recupero del classe ’89 diventa fondamentale.