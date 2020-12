Milan in pole: l’attaccante dice no a tanti soldi!

Il Milan e il Siviglia sarebbero in pole per aggiudicarsi Florian Thauvin. L’attaccante pronto a dire no all’offerta dell’Al-Ain

Il nome di Florian Thauvin è sulla lista della spesa del Milan. I rossoneri – con le parole di Paolo Maldini – sono usciti allo scoperto: il Diavolo è intenzionato ad approfittare del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per aggiungere in rosa un talento come quello dell’esterno francese, tornato a grandissimi livelli dopo l’infortunio.

Il Marsiglia vuole provarci fino alla fine ma la sensazione è che Thauvin dal primo luglio giocherà per una nuova squadra. Ad oggi in corsa per l’attaccante ci sarebbero soprattutto Milan e Siviglia.

Leggi anche:

No ai soldi dell’Al-Ain

Va scartata, infatti, l’ipotesi di un trasferimento negli Emirati. Nelle scorse ore è giunta notizia di un’offerta importante da parte dell’Al-Ain ma Thauvin – secondo quanto riportato da Calciomercato.com – sarebbe intenzionato a rifiutare la proposta araba.

Il classe 1993 è intenzionato a continuare a giocare nel calcio che conta, anche perché non ha alcuna voglia di perdere il treno Nazionale, che porta ai Mondiali 2022 in Qatar.