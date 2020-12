Milan, buone notizie da Theo Hernandez: rientro immediato

Arrivano notizia confortanti per quanto riguarda Theo Hernandez: niente di grave per il terzino francese fermatosi ieri.

Dopo le delusioni di ieri sera a Marassi, arriva una buonissima notizia per Stefano Pioli e per il Milan in generale.

Come riferito dagli inviati di Sky Sport a Milanello, il terzino Theo Hernandez è già recuperato dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva colpito ieri.

Il numero 19 del Milan aveva saltato in extremis la gara contro il Genoa, lasciando il posto a Diogo Dalot. Il tutto per via di un risentimento alla coscia che aveva fatto temere il peggio.

Le ultime news confortanti dunque parlano di un Theo che avrebbe già smaltito l’affaticamento.

Dopo la sessione odierna di scarico, domani a Milanello il terzino si dovrebbe allenare con il resto del gruppo regolarmente.

Una buona notizia per Pioli, che potrà schierare Hernandez al suo posto domenica prossima, quando il Milan sfiderà il Sassuolo per la 13.a giornata di campionato.