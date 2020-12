Milan-Inter, duello d’alta classifica | Non accadeva da 10 anni

Un derby d’alta classifica Milan-Inter, in odor di Scudetto, non accadeva in Serie A dalla fine dello scorso decennio.

Serie A completamente riaperta. Il pareggio di ieri del Milan e la contemporanea vittoria dell’Inter hanno riavvicinato in classifica le due milanesi.

Ora i rossoneri sono in testa con 28 punti, inseguiti dai ‘cugini’ nerazzurri a quota 27. A prescindere dalle altre pretendenti, si può dire che al momento la lotta scudetto sia un affare tutto meneghino.

Un derby Milan-Inter per la vetta della classifica non si vedeva da ben dieci anni, visto che le due società rivali per molto tempo hanno perso contatto con tali traguardi ambiziosi.

Leggi anche > Milan, assalto al Lille: tre gioielli nel mirino

Come sottolineato da Raisport, l’ultima stagione in cui Milan e Inter si sono contese fino all’ultimo (o quasi) il titolo è il 2010-2011.

All’epoca il campionato fu vinto dal Milan di Massimiliano Allegri, che conquistò il suo ultimo scudetto della storia. A seguire proprio l’Inter, che chiuse la stagione al secondo posto, con 6 punti in meno dei rivali diretti.

Diverso fu però l’andamento stagionale delle due squadre. Il Milan, che in questo campionato appare in testa fin dalla 1.a giornata, divenne capolista solo a partire dall’11° turno, piazzamento che manterrà fino alla fine.

L’Inter invece andò alla sosta natalizia con ben 7 punti di distacco dalla vetta, relegata al quinto posto. I nerazzurri però, affidandosi a Leonardo, scalarono poi diversi piazzamenti finendo con un onorevole secondo posto.