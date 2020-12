Milan, presentata app per Amazon Alexa | News, telecronache e podcast

Il Milan ha lanciato una nuova app per i tifosi. Per combattere l’assenza negli stadi, ecco la Skill Alexa ufficiale del club.

L’emergenza sanitaria ha obbligato gli stadi a rimanere chiusi ai tifosi. Così l’AC Milan ha pensato ad un’app capace di far vivere l’emozione del campo direttamente dal divano di casa. Si tratta della Skill Alexa ufficiale Milan: applicazione vocale che permetterà ai tifosi rossoneri di accedere a funzioni speciali. News, telecronache live e podcast per ogni partita e in generale sul cammino del Milan.

Questo sarà possibile attraverso i dispositivi con integrazione Alexa o dall’app Alexa. Gli speciali contenuti saranno accessibili tramite comandi vocali predefiniti. Ad esempio “Alexa chiedi a Milan la telecronaca della partita”. Per tutte le sfide giocate in casa, sono previste audiodescrizioni live per i i tifosi ipovedenti. La società rossonera, nel contesto dell’innovazione e della digitilizzazione, rafforza in questo modo la vicinanza e il legame con i propri tifosi.

Tutti i fan milanisti potranno così vivere l’esperienza e le emozioni tipiche da stadio, direttamente da casa. Una grande iniziativa in un periodo così complicato che permetterà di connettere ed unire emotivamente i milioni di tifosi rossoneri di tutto il mondo. A comunicare il lancio della particolare app è il sito ufficiale della società, acmilan.com