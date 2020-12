Seria A, la Top 11 della settimana: presenti due milanisti

E’ stata pubblicata la fomazione TOP dell’ultima giornata di campionato. Presenti due calciatori del Milan.

Nonostante il pareggio 2-2 contro il Genoa alcuni calciatori del Milan sono risultati tra i più brillanti per la loro prestazione individuale nella 12.a giornata di campionato.

Un’impressione confermata anche dal portale di numeri e statistiche Whoscored, che come di consueto ha redatto la TOP-11 della settimana in Serie A.

I due calciatori rossoneri in questione sono gli autori dei gol a Marassi. Davide Calabria e Pierre Kalulu sono stati inseriti nell’undici ideale dell’ultimo turno.

Media voto molto alta quella riportata da Whoscored per i due difensori: 7.4 per Calabria e addirittura 7.7 per Kalulu, che si è tolto la soddisfazione del primo gol stagionale.

Il calciatore della formazione ‘top’ col voto più alto è Mattia Destro. L’attaccante del Genoa ha realizzato mercoledì sera una doppietta proprio contro i rossoneri.