Sportmediaset – La posizione del Milan sul vice-Ibrahimovic

Il Milan sembra avere una posizione netta in merito all’acquisto di un vice Ibrahimovic. Arriverà un difensore e ci sono due piste.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset in questi minuti, il Milan nel calciomercato invernale non dovrebbe acquistare un vice-Ibrahimovic. I sostituti dello svedese dovrebbero continuare ad essere Ante Rebic e Rafael Leao. Da capire invece quale sarà il futuro di Lorenzo Colombo, scelto ad inizio anno come il primo ricambio a Zlatan. Adesso potrebbe andar via in prestito.

Il Milan, come sappiamo, sta cercando anche un difensore centrale. Secondo Sportmediaset il preferito è Kabak, mentre poco fa vi abbiamo parlato di una trattativa ben avviata per Simakan. In effetti sono questi i due nomi al centro dell’attenzione di Paolo Maldini: entrambi giovanissimi e con un alto potenziale di crescita. I prezzi sono più o meno gli stessi. La sensazione è che almeno uno di loro due arriverà, a meno di colpi di scena o sorprese.