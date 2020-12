Juve, tre punti facili a Parma | Milan a -1

La classifica aggiornata dopo Parma-Juve, l’anticipo della 13^ giornata di Serie A. Il Milan è ad un solo punto adesso.

Nessun problema per la Juventus contro il Parma nell’anticipo della 13^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno battuto facilmente la squadra di Fabio Liverani: 4-0 il risultato finale, con la rete di Kulusevski a sbloccare il risultato, poi la doppietta di Cristiano Ronaldo e infine il sigillo di Alvaro Morata.

Leggi anche:

I bianconeri, con una partita in più, ora sono a 27 punti in classifica insieme all’Inter, che giocherà domani. Il Milan è ad un solo punto, ma anche i rossoneri devono giocare la loro partita nella giornata di domani alle 15:00 contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. La squadra di Pioli ha un po’ di pressione addosso: deve vincere per forza per allontanare la minaccia bianconera, oltre a quella nerazzurra che ha addirittura la possibilità di scavalcare. Insomma, può essere un week-end importante per la classifica del nostro campionato.