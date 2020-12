Ibrahimovic, infortunio non grave | La data del rientro

Zlatan Ibrahimovic si è rifermato, stavolta per un problema al polpaccio. Ma non dovrebbe essere qualcosa di grave.

Il 2020 di Zlatan Ibrahimovic, inaspettatamente, si è chiuso quella sera di novembre a Napoli, quando trascinò il Milan con una doppietta fantastica.

Prima il lungo stop per la lesione al bicipite femorale, poi la notizia della soffusione emorragica al polpaccio. Ibra doveva rientrare oggi contro il Sassuolo, invece dovrà rimandare il tutto a gennaio prossimo.

Secondo ciò che scrive Tuttosport quest’oggi però, il problema muscolare di Ibrahimovic appare meno grave del previsto.

Questo non vuol dire che lo svedese potrà essere pronto a tempo di record, visto che dovrà effettuare comunque un controllo prima della fine dell’anno. Ma il suo rientro non sembra così lontano.

In molti avevano il terrore di dover aspettare per rivedere Ibrahimovic tra più di un mese, con il Milan costretto a fare a meno del suo leader per una decina di partite.

Ma se fossero confermate le indicazioni ottimistiche, Ibra potrebbe farcela già per il big-match con la Juventus, previsto per il giorno della Befana.

In questo caso l’attaccante salterebbe nel 2021 solo la prima gara, quella contro il Benevento del 3 gennaio. Per poi tornare a disposizione e convocabile.

Molto però dipenderà dai successivi controlli di routine. Il polpaccio è un’area muscolare molto delicata e, visto il precedente, Ibra dovrà recuperare con tutta l’accortezza necessaria. Con la testa alla Juve.