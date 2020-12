Theo Hernandez c’è | Il Milan si affida al suo terzino-bomber

Tutto ok per Theo Hernandez, che dopo l’affaticamento della scorsa settimana è tornato a pieno regime: oggi sarà in campo.

Il Milan si presenterà oggi sul campo del Sassuolo con una formazione decisamente rimaneggiata.

Elementi rilevanti come Ibrahimovic, Kjaer e Rebic restano a Milano, visti i rispettivi problemi fisici. Ma in compenso Stefano Pioli ritrova un giocatore-chiave.

Si tratta di Theo Hernandez. Notizie positive già nelle scorse ore per il terzino francese, che aveva saltato Genoa-Milan per precauzione.

Leggi anche > Pellegatti: “Dall’Italia arriverà il vice-Ibra”

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Hernandez è pienamente recuperato ed in ottima forma. L’affaticamento muscolare subito in settimana è già smaltito ampiamente.

Il Milan si affida dunque alle scorribande di Theo sulla corsia mancina. Un recupero a dir poco significativo, visto che Diogo Dalot in quella posizione ha molto deluso nel match di Genova.

I numeri parlano per Theo Hernandez: il francese ha sempre giocato l’intera gara, senza essere mai sostituito. Il suo score attuale è di tre reti segnate ed altrettanti assist vincenti.

Una sorta di terzino-bomber, con un vizio del gol già riconosciuto nella sua prima stagione milanista. Un’arma da non sottovalutare, per forza e qualità tecnica. Sarà lui uno degli elementi che il Sassuolo dovrà arginare per evitare la disfatta contro il Milan.