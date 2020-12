Calciomercato Milan, ancora viva la pista Lovato | C’è l’ok di Maldini

Il giovane difensore del Verona è ancora nel mirino del Milan, che lo considera un calciatore molto appetibile.

La caccia ad un nuovo difensore centrale è ancora apertissima in casa Milan. I rossoneri vogliono un centrale per completare un reparto spesso in emergenza.

Le ottime prove dell’adattato Pierre Kalulu fanno ben sperare, ma il club vuole consegnare a Stefano Pioli un altro rinforzo importante.

Sembra però sfumato il primo nome sulla lista, quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. Si parla con insistenza di un futuro in Premier League per il giovane stopper turco.

Paolo Maldini ha però ancora due assi nella manica. Il primo è Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo che è stato molto vicino al Milan già ad ottobre scorso.

Ma non sfuma neanche la pista Matteo Lovato. Il classe 2000 dell’Hellas Verona piace da tempo ed è un profilo che il Milan non ha mai smesso di seguire.

Un centrale italianissimo e già molto apprezzato per carattere e leadership anche se, a detta del tecnico Ivan Juric, ultimamente si sarebbe fatto un po’ distrarre dalle voci di mercato.

Secondo il Corriere della Sera dunque Lovato resta tra i possibili nuovi innesti rossoneri per gennaio. Il Milan valuterà tutte le opzioni possibili e deciderà su chi investire. Il ventenne nativo di Monselice ha il benestare di Maldini e dell’area scouting rossonera.