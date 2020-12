Milan-Lazio, probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli

Pioli e Inzaghi con delle assenze per Milan-Lazio, però hanno idee abbastanza chiare sulle formazioni da schierare mercoledì a San Siro.

Dopo il ritorno alla vittoria contro il Sassuolo, il Milan domani riceverà la Lazio a San Siro. Uno scontro diretto nella corsa Champions League di questa Serie A 2020/2021.

La squadra di Stefano Pioli non arriva nelle migliori condizioni alla sfida. Infatti, ci sono assenze pesanti: Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. E bisogna ancora capire se Sandro Tonali e Ante Rebic saranno della partita. Rossoneri in emergenza, ma non mollano.

Serie A, probabili formazioni Milan-Lazio

Nonostante le assenze, Pioli non cambia modulo per Milan-Lazio: sarà sempre 4-2-3-1. In porta Gigio Donnarumma, difeso dal quartetto Calabria-Kalulu-Romagnoli-Theo Hernandez. A centrocampo sicura la presenza di Rade Krunic, che in caso di assenza di Tonali dovrebbe essere affiancato da Hakan Calhanoglu.

Sulle fasce agiranno Alexis Saelemaekers a destra e Jens Petter Hauge a sinistra, mentre il trequartista centrale sarà Brahim Diaz. Confermato Rafael Leao come prima punta, in attesa di avere notizie certe su Rebic.

Anche Simone Inzaghi avrà delle assenze: Acerbi, Fares, Lulic e Leiva. Correa dovrebbe recuperare al massimo per la panchina. Lazio con il solito 3-5-2. Davanti all’ex rossonero Pepe Reina il terzetto Luiz Felipe-Hoedt-Radu. A centrocampo Lazzari e Marusic sulle fasce. Gli interni saranno Milinkovic-Savic, Escalante e Luis Alberto. Immobile e Caicedo comporranno la coppia d’attacco.

MILAN-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.