Milan, ok alla cessione | Il difensore vicino all’addio

Musacchio tra ritorno nella Liga e permanenza in Serie A. Una squadra italiana ha chiesto il giocatore al Milan, pronto a cederlo nella finestra del calciomercato.

Non c’è futuro al Milan per Mateo Musacchio, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ed è in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli in difesa. L’addio è scontato e si può concretizzare già a gennaio.

Anche se non mancano rumors inerenti un possibile ritorno in Spagna, dove ha già militato nel Villarreal, la carriera del difensore argentino potrebbe proseguire in Serie A. Infatti, c’è il forte interesse del Genoa. La squadra ligure cerca rinforzi di esperienza in difesa.

Calciomercato Milan, Musacchio al Genoa?

Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha chiesto Musacchio al Milan. Da Paolo Maldini e Frederic Massara è arrivato il via libera alla cessione del giocatore.

Il Genoa offre all’ex Villarreal un contratto fino al 2023. Ci sono delle riflessioni in corso. Il 30enne argentino valuterà tutte le opzioni a sua disposizione prima di prendere una decisione sul futuro.

Il Grifone è penultimo in Serie A e in questo momento potrebbe non essere una destinazione molto gradita a Musacchio, accostato anche al Bologna nelle scorse settimane. Da non scartare un ritorno nella Liga, dove si è espresso al meglio finora.