Vice Ibra in Francia: l’ultima idea di Moncada

Il Milan guarda in Francia per rafforzare la rosa. L’ultima idea per l’attacco porta il nome di Janis Antiste del Tolosa

Si allunga la lista per il ruolo di vice Ibrahimovic. L’ultima idea porta in Francia e più precisamente in Ligue 2, dove si sta mettendo in mostra Janis Antiste.

Il calciatore è un classe 2002 in forza al Tolosa. In questa prima parte di stagione ha collezionato 14 presenze, andando a segno per ben sei volte.

Idea di Moncada

Il Milan – come dimostrano le ultime sessioni di calciomercato – è molto attento al calcio transalpino. Come riporta Tuttosport, il profilo del giovane francese sarebbe stato segnalato dal capo scout Moncada, rimasto piacevolmente colpito dalle sue caratteristiche.

Attenzione dunque alla possibilità di aggiungere ancora un altro giovane nella rosa di Pioli. Un attaccante che possa crescere e non risultare scomodo al fianco di Zlatan Ibrahimovic.