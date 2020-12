Depay ha deciso | Nuova squadra a gennaio, c’è già l’accordo

Depay sembra intenzionato a trasferirsi al Barcellona, che ha un accordo con lui e deve trovarlo col Lione. Milan defilato, occhio alla Juventus.

Tra i giocatori di nome che probabilmente cambieranno squadra a gennaio c’è Memphis Depay. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non rinnoverà con il Lione.

Già nell’ultima finestra del calciomercato era stato molto vicino al Barcellona, che rimane in pole position per l’acquisto. Ronald Koeman, allenatore del Barça e suo connazionale, lo vuole in Catalogna.

Depay, più Barcellona che Italia

Il giornalista Fabrizio Romano sul podcast Podcast Here We Go ha spiegato che il Milan ha smentito le voci di un interessamento. Il club che lavorando concretamente sull’ex Manchester United è proprio il Barcellona, che ha già un accordo con il giocatore sul contratto. Depay ha scelto la sua destinazione.

Ma in Spagna non escludono completamente l’ipotesi Serie A. Secondo Todofichajes.com, la Juventus è pronta a presentare un’offerta al Lione. Il club francese cercherà di ricavare più possibile dalla cessione, ma con la consapevolezza che il prezzo sarà comunque contenuto a causa della scadenza contrattuale fissata per giugno 2021. Inoltre, la volontà del calciatore avrà un peso determinante.