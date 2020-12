Il Milan sta pensando anche a Benatia per la difesa: si libera a zero e ha voglia di tornare in Italia. Idea low-cost e last-minute.

Il Milan è a caccia di un nuovo difensore centrale. Quasi un anno fa, l’intuizione Simon Kjaer che ha svoltato – insieme all’arrivo di Ibrahimovic – il progetto rossonero. Il danese si è infortunato nelle scorse settimane, così come Matteo Gabbia: in totale emergenza, Stefano Pioli ha trovato in Kalulu un jolly davvero niente male. Ma non basta.

Calciomercato Milan, idea Benatia

L’allenatore sa che c’è la necessità di comprare un altro centrale. Ci sarebbero anche Duarte e Musacchio, ma entrambi sono fuori dai piani del club. Simakan dello Strasburgo è il primo nome, poi c’è il solito Kabak e altre opzioni. Una di queste potrebbe essere proprio un colpo alla Kjaer, ma stavolta a parametro zero: una vecchia conoscenza del calcio italiano che, a 33 anni, potrebbe tornare e fare al caso dei rossoneri.

Il suo nome è molto noto, anche perché accostato al Milan più volte negli scorsi anni: si tratta di Mehdi Benatia, l’ex Juventus oggi in forza al’Al Duhai. Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per il suo acquisto. Certo, è totalmente fuori dai parametri imposti da Elliott, ma è un’opzione last-minute da non scartare. Lui stesso, in un’intervista a SportWeek, ha fatto sapere che, in caso di mancato rinnovo (è in scadenza a gennaio) gli piacerebbe tornare in Italia.